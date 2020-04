Leserbrief : Unzumutbare Belastung

Grenzschließung

Ohne Zweifel, die Corona-Pandemie stellt uns auf harte Proben. Und alle verantwortlichen Politiker haben schwere Entscheidungen zu treffen – vor allem auch zu Kontaktverboten.

Die Grenzschließungen nach Luxemburg - so in Gemünd an der Our, in Wallendorf an der Sauer und Our und andernorts - gehören dazu.

Diese Grenzschließung aber ist nicht nur eine unzumutbare Belastung für die ausgegrenzten Ortsbewohner, sondern sie ist auch ein Affront gegenüber den Bürgern auf der luxemburgischen Seite.

Die nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges wieder aufgebaute gute Nachbarschaft wird durch die Grenzschließung beschämend beschädigt; denn auch in Luxemburg gelten wie in Deutschland Gesundheit schützende Kontaktverbote. Und dort wie hier halten sich die Menschen verantwortungsvoll daran.

In Wallendorf ist nicht nur die Brücke über die Sauer verbarrikadiert, sondern auch die Brücke über die Our ist geschlossen, die vorwiegend dem landwirtschaftlichen Verkehr dient. Diese Schließung - geradezu absurd!

Weite Umwege werden den Menschen in Wallendorf zugemutet, um sich den Lebensunterhalt zu besorgen, weil sie die Grenze vor Ort nicht mehr passieren können. Es gibt kein Geschäft im Ort, und die Menschen können den Arzt nicht besuchen oder Therapien in Luxemburg wahrnehmen, ohne weite Umwege in Kauf nehmen zu müssen. Vor allem die Pendler, die täglich zur Arbeit nach Luxemburg fahren, sind stark von der Ausgrenzung betroffen.

Das einzige Geschäft in Wallendorf, ein Friseursalon, zu dessen Kundenkreis vorwiegend Damen aus Luxemburg zählen, könnte wieder geöffnet werden wie andere Geschäfte in ganz Deutschland auch. Wird gleiches Recht an der Grenze in Wallendorf gelten, und werden dazu die Grenzsperren abgebaut?

Die gegenwärtige Situation erinnert makaber an die Zeit nach dem Krieg, als Wallendorf über einen längeren Zeitraum wie abgeriegelt war. Pastor Schmitt erkämpfte damals - 1950 - die Passierbarkeit über die Grenze. (vgl. Vu gester bis haett - Chronik Wallendorf - Geschichte(n) erlebt und erzählt - S. 157ff)

Die Öffnung der Grenze nach Luxemburg ist das Gebot der Stunde!