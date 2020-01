Leserbrief : Viele Fragen, keine Antworten

Biotonnen-Streit

Landrat Thiel hat seine Kandidatur für die Wahl zum Landrat im Dezember 2020 bekanntgegeben. Rechnet er mit der Vergesslichkeit der Bevölkerung? Wir erinnern uns an die gescheiterte Sparkassen-Fusion, woran auch die heutigen Strippenzieher aus Birresborn und Kaschenbach beteiligt waren. Wie kommt der Landrat auf 90 Euro Mehrkosten, die seiner Rechnung nach entstehen, sollte die Biotonne beibehalten werden? Was passiert mit den eingesammelten Behältern? Werden diese mit hohem Energieaufwand geschreddert und als Plastikmüll nach Indonesien (ist wohl zwischenzeitlich verboten) oder nach Nigeria verfrachtet, wo auch nicht mehr zugelassene Autos aus Deutschland landen?

Aus gut unterrichteter Quelle erfuhr ich, dass in Gerolstein die Reinigung um die Tonnen herum von städtischen Arbeitern durchgeführt wurde – also zu Lasten des Steuerzahlers. Das Argument: Man wolle eine saubere Stadt haben. Klar, wer will das nicht? Als Augenwischerei betrachte ich das Angebot von Landrat Thiel, die Anlage in Mertesdorf zu besichtigen.

In den Zeitungsberichten vermisse ich die Namen Karin Pinn, FWG, und Beate Härig-Dickersbach, AfD. Die sind schön in der Deckung geblieben. Die Rücktrittsforderung an Landrat Thiel ist sicher durch das Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt. Die „überlastete Telefonanlage“ des A.R.T. könnte daraus resultieren, dass man im Display die Telefon-Vorwahl des Anrufers erkennt und das Gespräch nicht entgegennimmt. Schade auch, dass der Name der schönen Insel im indischen Ozean, Sansibar, nun negativ besetzt ist wegen der Sansibar-Koalition. Wen wundert es bei dieser Politik noch, dass die Wahlbeteiligung so gering ist?