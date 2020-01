Leserbrief : Was für ein Chaos!

Biotonnen-Streit

Am 21. Dezember 2019 wurde die Bio-Tonne im Vulkaneifelkreis zum letzten Mal geleert. Nun gilt die neue Regelung. Was passiert in der Zeit dazwischen mit dem Bio-Müll? Ich habe den Bio-Müll so wie auch bisher im Küchenabfalleimer gesammelt. Dazu aber bereits die Bio-Tüte reingestellt. Zwangsläufig fällt über die Weihnachtsfeiertage vermehrter Bio-Müll an. Nachdem die Biotüte etwas mehr als zur Hälfte gefüllt war, stellte ich fest: Beim Versuch, sie in den Abfallbehälter zu stellen, riss sie. Alles lag auf dem Küchenboden.