Leserbrief : Wichtiger Schritt

Baumsatzung Bitburg

Ich bin absolut dafür. In Zeiten von Klimaerwärmung, Vögel- und Insektensterben wäre eine Baumsatzung ein Schritt in die richtige Richtung. Bäume sind nachweislich gut fürs Klima. Außerdem bieten sie Lebensraum für Insekten und Vögel. Landwirte sollte man verpflichten, Hecken oder Bäume am Feldrand anzupflanzen – oder zumindest die, die es gibt, stehen zu lassen.