Leserbrief : Wo ist die Berechtigung?

Biotonnen-Streit

Der ART behauptete am 5. Februar im Internetforum, die Verbandsvertretung und die Kreistage hätten sich für die Biotüte entschieden. Mir ist kein Beschluss dieser Gremien bekannt, in dem sich diese explizit für die Biotüte entschieden hätten. Es ist richtig, dass die Gremien dem 2017 erstellten ART-Logistikkonzept 2020 zugestimmt haben. Darin kommt das Wort Biotüte allerdings überhaupt nicht vor. Bei Bioabfällen sieht das Logistikkonzept die Umsetzung des Modells Trier Plus vor. Bei diesem Modell wird Bioabfall in Sammeltüten gesammelt und zu Containern gebracht, die bei den 84 Grüngutannahmestellen aufgestellt sind. Die Vorteile dieses Modells sieht der ART darin, dass eine „zusätzliche Bereitstellung weiterer Gefäße“ – gemeint ist wohl die Biotonne – nicht erforderlich sei und keine „Geruchs- und Schädlingsbelastungen“ auftreten.