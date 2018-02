Rezept gegen Karnevalskrawall

Fastnacht

Zur Debatte über Fastnacht meint dieser Leser::

Fastnacht ist ein Volksfest für alle und dazu sogar als gemeinnützig im Gesetz als traditionelles Brauchtum begünstigt. Was ich aber zum Beispiel wieder in Bleialf erleben musste, war weder gemeinnützig, noch traditionell, geschweige denn Brauchtum: Laut dröhnende Karnevalswagen, die Kinder entsetzten und älteren Zuschauern Herzrasen verursachten. Karnevalslieder: Fehlanzeige! Kaum Fußgruppen. Richtige Karnevalsstimmung kam nicht auf. Nur sehr wenige trauten sich, von ihrem Wagen zu winken oder zu rufen und Kontakt mit den Zuschauern zu suchen. „Wenn doch dieser laute Krach nur nicht wäre.“ „Wenn man doch nur einmal ein Karnevalslied hören würde, wir sind doch nicht auf der Loveparade“. Viele Zuschauer äußerten sich so. Nur die Verantwortlichen scheinen diese nicht zu hören. Mein Rezept fürs nächste Jahr: 1. Schon bei der Zuganmeldung klarstellen, dass laute Musikdröhnung nicht erlaubt ist. 2. Nur bekannte Karnevalslieder statt Rock und Pop erlauben. 3. Die Empfehlung aussprechen, vom Fastnachtswagen mit dem Publikum zu feiern und sich nicht, diesem mit dem Rücken zugewandt, verlegen an eine Bierflasche klammern. So wird Karneval wieder allen Freude bereiten. Und vielleicht traut sich dann auch wieder ein Musikverein, im Zug zu spielen. Und bestimmt kommt auch Publikum.

⇥Willi Leinen, Bleialf