Weihnachten : 160 Hähnchen für Senioren

Taxiunternehmer spendet Hähnchen Foto: TV/SteilTV

Bernkastel-Kues (red) Das Taxiunternehmen Priwitzer hat an Weihnachten den Altenheimen in Bernkastel-Kues 160 halbe Hähnchen gespendet. Geschäftsführer Manuel Priwitzer macht sich Sorgen um die Senioren: „Man sieht in den Nachrichten immer öfter, wie die älteren Menschen auch ohne Infizierung leiden.