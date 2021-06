Ihre Meinung : Den hehren Worten endlich Taten folgen lassen

Schule

Ebenso fragwürdig und wenig differenziert erscheinen mir die Aussagen von „Liss“ in ihrer Kolumne „Das Schuljahr der Lehrer“ vom 28. Mai, in der die Lehrer in Gänze verunglimpft werden (immerhin hat sie die Lehrerinnen außen vor gelassen!) Das grenzt meines Erachtens an Lehrerbashing und ist einer „gestandenen“ Journalistin wenig schmeichelhaft.