Ihre Meinung : Die Stadt ist selbst Waldbesitzer

Baustoffkrise

Die rechte Hand weiß nicht was die linke tut? Die städtischen Aussagen haben mich sehr gewundert. Hat die Stadt Wittlich vergessen, dass sie selbst Waldbesitzer ist? Steigen die Holzpreise, bleibt mehr Geld in der eigenen Kasse. Es wäre aber am allerschönsten, würde der Bau komplett aus eigenem Holz gebaut. Das wäre innovativ, regional und nachhaltig! Schön wenn die linke Hand weiß, was die rechte tut!