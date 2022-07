Nicht der See, sondern die Form – der Trichter – ist das Maar

Vulkanismus

Die berühmte Eifel-Dichterin Clara Viebig beschrieb um 1900 die (Dauner) Maare der Eifel als die „Augen der Eifel“. Sie meinte damit die heute 14 mit Wasser gefüllten Maare der Eifel aus der Vogelperspektive. Und genau das ist ein Missverständnis in diesem Artikel, das ich berichtigen möchte: Nicht der See ist das Maar, sondern die Form – der Trichter – ist das Maar.

Ein Maartrichter entsteht, wenn 1100 Grad heißes, zähplastisches Magma in der Eifel aus einer Tiefe von 30 bis 60 Kilometern aufsteigt und in der Erdkruste zufällig auf Grundwasser trifft. Das Magma erhitzt explosionsartig das kalte Wasser, es entsteht Wasserdampf. Dieser hat ein 1700 mal größeres Volumen als flüssiges Wasser. Es baut sich in einer Tiefe von 50 bis 2000 Meter ein großer Druck auf, und der Dampf sprengt sich den Weg nach oben frei. Direkt unterhalb der Erdoberfläche entsteht durch diese Wasserdampf-Explosionen und nachbrechendes Gestein der Trichter.