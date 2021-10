Leserbrief : Frische sauerstoffreiche Raumluft dient der Arbeitskonzentration

Lüftungsanlagen in Schulen

Zum Artikel „Wittlich investiert Millionen in frische Luft“ und dem Kommentar von Hans-Peter Linz „Langfristige Lösung für eine kurze Ausnahmesituation“ vom 25. September schreibt dieser Leser:

Eine solche Maßnahme sollte nach dem Umweltbundesamt nur in Erwägung gezogen werden, wo in einem Raum Stoßlüften aus baulichen Gründen nicht möglich ist oder Umbau oder Neubau ansteht. Einen dringenden Handlungsbedarf müssen Fachleute im Einzelfall prüfen und braucht individuelle Lösungen.

Auch bei Einsatz mobiler Raumluftfiltergeräte – die oft vehement, emotional, teils unreflektiert gefordert werden - kann der unverzichtbare Raumluftaustausch nur durch zusätzliche Frischluftzufuhr, also durch Fensterlüftung ermöglicht werden. Der Betrieb solcher Geräte erfordert eine regelmäßige fachliche Wartung, damit sie nicht nach kurzer Zeit zu gefährlichen Dreck- und Virenschleudern werden.

Sobald in den Klassenräumen die CO2 Ampeln anzeigen, wann gelüftet werden muss, oder nach 20 bis 30 Minuten ist Lüften angesagt:

Das funktioniert durch Querlüften durch ganz geöffnete gegenüberliegende Fenster und sollte bei starker Außenkälte nur etwa drei Minuten lang (deshalb Stoßlüften) erfolgen. Nur so kann es gelingen die gesamte mit CO2 und auch mit Aerosolen angereicherte Raumluft durch frische sauerstoffreiche Frisch-Luft von Außen auszutauschen. Kinder sollen abwägen dürfen, ob sie in diesen drei Minuten ihre warme Jacke anziehen. Frische sauerstoffreiche Raumluft dient der Arbeitskonzentration. Über die Heizkörper - die nicht höher als 3 (bis 4) eingestellt sein sollen - und die noch warmen Innenwandflächen heizt sich sauerstoffreiche trockene Luft schnell auf und es stellt sich unmittelbar ein behagliches Raumklima ein.