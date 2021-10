Leserbrief : Es gibt sinnvollere Investitionen

Lüftungsanlagen

Zum Artikel „Wittlich investiert Millionen in frische Luft“ und dem Kommentar von Hans-Peter Linz „Langfristige Lösung für eine kurze Ausnahmesituation“ vom 25. September erreichte uns diese Zuschrift:

Endlich lese ich mal einen Beitrag, in dem die so oft geforderten Lüftungsanlagen auch mal kritisch gesehen werden. In Schulen und Kindergärten gibt es sicherlich sinnvollere Investitionen.