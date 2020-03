Landwirtschaft : Güllehandel in der Eifel?

Arenrath Landwirtschaft

Der Trick der holländischen Bauern: Ihre Ställe zu vergrößern und die Gülle nach Deutschland zu exportieren. Per Schiff nach Bad Breisig in Rheinland-Pfalz (genehmigt von der Landesregierung), von dort aus per LKW in den Kreis Ahrweiler in eine offene Güllegrube, die dann von Bauern leergefahren wird. Jetzt soll der gleiche Weg, aber per LKW, von Holland nach Arenrath genehmigt werden. 2800 Tonnen Hühnermist, den Niederländern abnehmen und in der Biogasanlage, Arenrath gewinnbringend umwandeln.