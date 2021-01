Ihre Meinung : Römerwege in der Eifel mehr beachten

Tourismus

Alles was sich in Sachen Römer-Geschichte nicht gerade in Trier, Morbach, Bitburg oder Fließem befindet scheint nur so dahin zu dümpeln und wird leider den nach dem Corona-Schock nur wartenden Touristen oder auch Kurzurlaubern vorenthalten. Genauso wie in Wittlich der Römervilla ergeht es besonders den begehbaren und auch zu erwandernden römischen Straßenmonumenten entlang der B 51. Die erwanderbaren römischen Straßenstücke findet der Erlebnis suchende Eifelurlauber jederzeit erreichbar bei Meilbrück/Meckel, bei Balesfeld, Neu-Straßburg, Weissenseifen und Kronenburg/NRW. Auf der fast vergessene Römerstraße sind vielleicht schon die römischen Legionen zur Varusschlacht im Teuteburger Wald oder Napoleon mit seinen Soldaten auf dem Weg in Richtung Osten bis Russland marschiert.