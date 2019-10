Vitelliusbad : Kaum eine Altervative

Vitelliusbad

Zu der Bürgerversammlung zum Thema Schwimmbad-Sanierung vom 25.9.2019 im Eventum in Wittlich schreibt TV-Leser Bernd Engel

Als Frühschwimmer nutze ich das Vitellius Bad, sowohl in der Halle als auch im Freibad ganzjährig, unabhängig von der jeweiligen Wettersituation. In der Saison 2018 waren das für mich über 280 Mal. Wer Wert auf sportliches Schwimmen legt, dem bleiben nur wenige Fenster, dies relativ ungestört zu tun. Das sind in erster Linie die frühen Morgenstunden, die Mittagszeit und auch die Zeit vor der Schließung des Schwimmbades.