Leserbrief : Regelung sollte verbessert werden

Tempo 30

Vor vielen Jahren (ich wohne seit 43 Jahren auf dem Kueser Plateau) stand in Höhe der Bushaltestelle bei der Bergankunft auf dem Plateau ein Schild mit Tempo 30. Nach einiger Zeit wurde dieses Schild entfernt und durch das Schild mit Tempo 50 ersetzt, mit der Begründung der Behörde, es würde sich sowieso keiner an Tempo 30 halten. Jetzt stehen seit kurzem links und rechts bei der Bergankunft zwei Schilder mit Zone 30 km/h und wieder hält sich kaum ein Autofahrer an diese Vorschrift. Es wird auf der Strecke vom Kreisel bis zu den Fahrbahnverengungen im hinteren Bereich der Straße mit weit höherer Geschwindigkeit gefahren, und Anwohner des Baugebiets 1 beschweren sich darüber. Dazu wird vom Tal kommend der sogenannte Kreisel kaum beachtet. Mit unveränderter Geschwindigkeit fahren die meisten PKW geradeaus durch den Kreisel. Einfahrende aus den Nebenstraßen müssen um Leib und Leben fürchten. Selbst wenn die Einfahrenden bereits ein bis zwei Meter im Kreisel sind wird ihre Vorfahrt durch bergwärts fahrende Autos häufig missachtet. Ich selbst musste schon mehrmals Notbremsungen durchführen, um nicht großen Schaden im Kreisel zu erleiden. Dieser nur aufgezeichnete Kreisel ist gefährlich, zweck- und sinnlos und sollte besser entfernt werden. Ein kurz nach dem Kreisel beantragter Fußgängerüberweg zur Bushaltestelle und zum Kurpark wurde trotz Unterschriftenliste von der Behörde vor einigen Jahren abgelehnt. Die Behauptung eines Mitglieds des Stadtrats, dass bei Wiedereinführung von Tempo 50 kein einziges Haus an der Panoramastraße tangiert wird, ist schlicht und einfach falsch und vermutlich interessengesteuert. Im Wohngebiet 1 grenzen wenigstens sechs Häuser direkt an die Panoramastraße, getrennt lediglich durch einen oft schmalen Gartenstreifen. Derjenige, der so argumentiert, sollte sich für kurze Zeit in die Gärten oder auf die Terrassen der betroffenen Häuser begeben, um seine Behauptung zu verifizieren. Der Autolärm wird durch einen niedrigen Wall beziehungsweise durch gepflanzte Büsche kaum gemindert. Grundsätzlich ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung durch Schilder oder Aufmalungen auf der Straße praktisch wirkungslos, wenn nicht entsprechende Kontrollen stattfinden. Am Beispiel Frankreich kann man gut beobachten, wie Tempobegrenzungen effektiv durchgeführt werden können, nämlich nur durch intelligente Fahrbahnveränderungen. Auch ein Schild mit elektronischer Geschwindigkeitsanzeige wäre ein gutes Mittel um Autofahrer an das vorgeschriebene Tempo zu erinnern. Jedenfalls ist die jetzige Regelung auf dem Plateau verbesserungswürdig, wobei auch die betroffenen Bürger in eine Neuregelung einbezogen werden sollten.