Ihre Meinung : Ein Bärendienst

Wintersport

Vera Höfner hat der Zukunft des Wintersportzentrums Am Erbeskopf meiner Meinung nach einen Bärendienst erwiesen. Durch die jahrzehntelange, wohlüberlegte, auf die Region Thalfang ausgerichtete Öffentlichkeitsarbeit des langjährigen Betriebsleiters Klaus Hepp hat die Wintersportregion Thalfang am Erbeskopf und damit auch ihre Verbandsgemeinde über die Landesgrenzen hinweg einen hohen, positiven Bekanntheitsgrad erworben. Die Verbandsgemeinde Thalfang hat sich während der Amtszeit von Klaus Hepp die Zusatzbezeichnung „Am Erbeskopf“ gegeben. Er war derjenige, der dieser geografischen Kurzbezeichnung durch unermüdliche PR-Einsätze Leben eingehaucht und der Region Thalfang dieses positive Alleinstellungsmerkmal gegeben hat. So geht man mit wohlverdienten Mitarbeitern nicht um.