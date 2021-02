Ihre Meinung : Kreative Ideen entwickeln

Raumplanung

Dem Leser wird suggeriert, dass das Gewerbegebiet gewünscht und gewollt ist. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die zwingende Grundvoraussetzung, nämlich die Zuweisung der Funktion Gewerbe im Regionalplan, noch gar nicht genehmigt. In der ersten Runde der Bürgerbeteiligung gab es bereits mehr als 300 kritische Stellungnahmen und Einwände gegen den geplanten Flächennutzungsplan der VG. Die zweite und wichtigere Offenlegung mit Bürgerbeteiligung steht noch aus. Man sollte meinen, dass zumindest dies Anlass für eine selbstkritische und offene Diskussion wäre. „Wir ziehen das durch!”, zeigt, dass Ratsmitglieder an den Befürchtungen und Meinungen der hier lebenden Menschen völlig uninteressiert sind. Bei einer Online-Petition haben sich 918 Menschen gegen das geplante Gewerbegebiet ausgesprochen, damit wurde das sogenannte Quorum erreicht.

Die deutliche Abwahl der Pro-Gewerbegebiets-Fraktionen 2019 (Liste Zukunft heute sieben Sitze – verloren zwei plus Bürgermeister, Liste BI derzeit drei – verloren ein Sitz, Liste Becker sechs Sitze – gewonnen drei plus Bürgermeister) sollte ein weiteres deutliches Signal der Wähler gegen das Gewerbegebiet sein. Dennoch versuchen Ratsmitglieder, das Projekt im Eiltempo voranzubringen. Kommunalpolitiker, die bis dahin 15 Jahre mit absoluter Mehrheit im Rat die Zeichen der Zeit nicht genutzt haben, fordern hier mehr Tempo? Für das Denken in allen Richtungen war genügend Zeit, um Ideen zu entwickeln, die unsere Gemeinde voranbringen. Eine vergeudete Zeit.