Ihre Meinung : Die Kulturlandschaft erhalten

Kommunalpolitik

In Coronazeiten rücken manche Themen in den Hintergrund. Das ist die Zeit – so hat man den Eindruck – für manche Politiker, subversiv etwas durchzusetzen, wofür der Bürger zurzeit „keine Zeit“ hat und wegen der Versammlungsverbote auch keine Möglichkeit, wenn es zum Beispiel um das Industrie-/Gewerbegebiet Maring-Noviand geht.Gerade in dem letztgenannten Artikel wird der Eindruck erweckt, es sei schon „alles in trockenen Tüchern“, nur die Behörden arbeiteten zu langsam! So ist es nicht, die Mehrheit der Bürger von Maring-Noviand und auch der Umgebung ist gegen dieses Industrie-/Gewerbegebiet. Aber man will nicht, dass sich die Bürger Gedanken machen um die Ziele anderer kreativer Initiativen oder zum Ziel des Landschaftsschutzes und auch des Weinbaues und der Landwirtschaft. Man stelle sich vor: ein 60 Hektar – das entspricht der Größe von zehn Fußballfeldem – großes Gebiet auf dem Rücken einer der berühmtesten Weinlagen der Welt, der Brauneberger Juffer, der damit im wahrsten Sinne des Wortes „das Wasser abgegraben“ wird. Dazu dann noch der Blick von dort und anderen berühmten Wanderwegen der unmittelbaren Umgebung nicht in eine blühende Landschaft, sondern auf Industrie-/Gewerbebauten. Es geht auch um den Erhalt einer Weinbaugemeinde mit Fremdenverkehr, genannt „das kleine Weinjuwel“, die massiv geschädigt würde. Will man das alles zerstören für einige Silberlinge? Die wirklichen Zukunftsthemen: Bödenversiegelung, Artenvielfalt, Klimawandel, Erhalt der Kulturlandschaft sind auch in Corona-Zeiten nicht zu vergessen. Außerdem ist der Tourismus die Leitökonomie der Zukunft dieser Region, oder sollen die nächsten Generationen von versiegeltem Boden und Betonruinen leben? Erhalten wir das, was Zukunft hat: unsere mehr als 2000 Jahre alte Kulturlandschaft!