Leserbrief Das Foto passt nicht zum Thema

Der Leser, der sich der Mühe unterzog, konnte erstaunt lesen, dass mitnichten die Brücke Schäden aufweist, sondern Schäden an den Wasserableitungen zu beseitigen sind. Nicht an der Fahrbahn, nicht an der Brücke, sondern Wasserrohre, deren Beschädigungen früh festgestellt wurden und die jetzt vertragsgemäß beseitigt werden!