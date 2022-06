Raderlebnistag : Der Freude Ausdruck verleihen

Raderlebnistag

Als ich heute gegen Mittag per Auto mit meinem Fahrrad auf dem dafür montierten Gepäckträger zum Nim(m)sRad-Ereignis aufbrach, da regnete es auf der Autobahn zwischen Spangdahlem und Badem in Strömen. Die Unternehmung abbrechen? Umkehren? Ich entschied mich fürs Durchhalten, was ja im geschlossenen Fahrzeug zunächst keiner besonderen Anstrengung bedurfte. Das Auto in Bickendorf abgestellt. Rauf auf’s Rad in Richtung Rommersheim, dem vorgesehenen Drehort (damit keine Missverständnisse auftreten: der Ort, an dem ich meine Fahrt drehen wollte). Der Regen endete.

In allen Orten: Musik, viele Angebote an kulinarischen Köstlichkeiten. In Rommersheim: Kartoffelsalat, selbst gemacht! Ja, so was baut auf. Vollbremsung schließlich bei der Rückfahrt an der Nattenheimer Mühle. Da bieten zwei junge Frauen ganz frischen Obstsalat an. Ich zähle sieben Zutaten - und bestelle mir eine zweite Portion. Köstlich - und die Rückfahrt nach Bickendorf gelingt leicht. Es war ein wunderbarer Tag. Dank an alle, die bei der Organisation mitgewirkt haben.