Kommunalpolitik : Neubaugebiet ist Thema im Rat

Platten In der nächsten Sitzung des Ortsgemeinderats am Dienstag, 8. Oktober, um 18.30 Uhr im Gemeindehaus geht es neben der Bestellung eines Datenschutzbeauftragten auch um die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Wittlich-Land, in Sachen Windenergie.

