Ortsbeirat : Ortsbeiräte existieren doch schon

Ortsbeirat Wittlich

Wenn ich im Leserbrief die Argumente von Herrn Krames lese, so sind die Gründe eventuell einleuchtend. Herr Schiffels dagegen scheint in der Sache etwas verwirrt. Die Ortsbeiräte die er fordert, existieren doch schon alle in den eingemeindeten Orten wie Wengerohr, Bombogen, Dorf, Neuerburg und Lüxem. Was will er eigentlich, das würde mich schon interessieren oder habe ich seinen etwas durcheinander geratenen Leserbrief etwa falsch verstanden? Dann bitte ich um Aufklärung. Herbert Daufenbach, Wittlich