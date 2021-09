Leserbrief : Ortsbeirat für Wittlich

Stadtpolitik

Hätte die Kernstadt Wittlich zum Beispiel auch einen Ortsbeirat, so wäre in der Stadtmitte manches anders, vielleicht auch besser. Was die Ortsvorsteher und die Ortsbeiräte in den fünf Stadtteilen in Wittlich im Allgemeinen und in besonderen Situationen leisten, ist hervorragend, weil die Stadtteile eine Betreuung erfahren, die in der Stadtmitte leider fehlt. In den Stadtteilen ist alles unter täglicher Aufsicht und Kontrolle, da hat kein Graben eine Chance zuzuwachsen. Orts- und Sachkenntnisse der Ortsbeiräte produzieren aktuelle Bürger-Sicherheit und Stadtverwaltung oder/und Stadtwerke stehen außerdem zur Verfügung.