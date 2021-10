Leserbrief : Tradition soll erhalten bleiben

Weinköniginnen

Die Weinkönigin – ein Auslaufmodell, ein Relikt aus vergangener Zeit, wie TV-Redakteur Alexander Wittlings in seiner Meinungskolumne meint und die Abschaffung dieses „laufenden Werbebanners für den Moselwein“ fordert? Ich kann davor nur warnen und schließe mich der Pro-Meinung von Petra Willems an, die es für wichtig und richtig hält, diese Tradition zu bewahren, weil sie sich bewährt hat. Manches an den seit den 50-er Jahren gepflegten Riten und Kulten rund um die Weinköniginnen mag manch einem ja antiquiert und kitschig anmuten, etwa der Auftritt im traditionellen Moselblümchen-Kostüm, an dessen Stelle inzwischen moselweit ja das lange Abendkleid getreten ist.