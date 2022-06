Sport : Trotz Corona und Krieg: Wittlich ehrt seine Sportler

Wittlich Immerhin doppelt so viele Sportler wie 2021, aber nur ein Drittel so viele wie vor der Corona-Pandemie waren zur Sportlerehrung der Stadt Wittlich geladen.

Mitgliederschwund durch Corona oder Kostensteigerungen beim Schwimmbad-Neubau durch den Ukraine-Krieg: Die großen Krisen in der Welt wirken sich auch auf den Sport in Wittlich aus. Ein kleiner Hoffnungsschimmer: Mit 27 Sportlern zwischen zwölf und 76 Jahren waren doppelt so viele zur Ehrung der Stadt Wittlich geladen, wie im Vorjahr (13). Medaillen bei Deutschen Meisterschaften haben sie im Vorjahr gewonnen oder sie sind Landesmeister geworden. Entweder im Trikot eines Wittlicher Vereins oder sie leben in der Säubrennerstadt.