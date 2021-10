Leserbrief : Irrsinn des Jahres

Solarboote

Bei Lektüre des oben genannten Artikel fragte ich mich: Ist es Satire ober ein vorzeitig in den TV gerutschter Bericht zum 1. April. Ich stelle mir vor, dass ich von Rachtig aus mit dem Schiff nach Kröv zum Einkaufen fahre. Die Fahrt geht Moselabwärts zügig voran. Auch die 1000 Meter zum Geschäft Norma bergauf bei Regen hake ich unter Fitnessprogramm ab. Auf der Rückfahrt freue ich mich über mein ökologisch korrektes Verhalten (Solarboot) und bin froh den Fahrer des ÖPNV-Busses nicht bei seinen einsamen Runden an der Mosel entlang gestört zu haben. Nach zwei Stunden bin ich zufrieden wieder zuhause. Jetzt werde ich schweißgebadet wach und überlege, ob ich die Freigabe von Cannabis verpasst habe! Diese Neuerung wird bestimmt europaweit Schlagzeilen machen! Leider in der Rubrik: „Irrsinn des Jahres.“