Leserbrief : Wo soll das Wasser hin?

Hochwasserschutz

Zwei Eigenschaften zeichnen die Verwaltung und den Stadtrat in Wittlich aus: „Ignoranz und Lernresistenz“. Wissenschaftler und kluge Stadtplaner weisen seit vielen Jahren auf den Zusammenhang von zubetonierten Flächen und zunehmenden Unwetterkatastrophen hin. Nun hat die Unwetterkatastrophe ja „nur“ die untere Wittlicher Innenstadt getroffen! Da lässt man sich am Tag danach mal kurz vor dem Hochwasserschutz fotografieren und bekundet seine Betroffenheit, um genau zwei Monate später weitere Grünflächen im „Gewerbegebiet Wengerohr-Süd“ mit noch mehr Beton zu versiegeln. So der Beschluss des Bau- und Verkehrsausschusses in Wittlich. An solchen Beschlüssen wird die Bedeutung der Wittlicher Kernstadt in Verwaltung und Stadtrat doch wohl sehr deutlich!