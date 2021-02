Stadtbild : Was passiert mit dem alten Kloster?

Stadtbild

Wie der TV in der Ausgabe vom 8. Dezember 2020 berichtete, kann das Altenheim Kloster zur Heiligen Familie, das von der St.-Raphael-Caritas-Alten- und Behindertenhilfe GmbH getragen wird, ab Anfang 2023 im Stadtkern von Bernkastel nicht weiter betrieben werden. Als Eigentümerin der Immobilie muss sich der Stadtrat über die zukünftige Nutzung nun Gedanken machen. Seit 1655 stand an dieser Stelle eine Kirche mit einem Kloster des Kapuzinerordens, das 1802 im Zuge der Säkularisation aufgelöst wurde und in den Besitz der Stadt- und Pfarrgemeinde Bernkastel überging. Die Gebäude wurden als Pfarrhaus, Schule, Krankenhaus und Lagerstätte genutzt. Der große Stadtbrand in Bernkastel vom 25. August 1857 richtete das ehemalige Kloster der Kapuziner bis auf die Umfassungsmauern zugrunde. Mit Einwilligung des Stadtrates und unter der Mitwirkung des damaligen Pfarrers August Dorbach errichtete Jodocus Prüm, ein wohlhabender Wehlener Bürger, 1869 auf den Ruinen ein Kranken- und Waisenhaus. Diese Stiftung war der Ursprung des heutigen Altenheims.