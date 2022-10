Leserbrief : Aggressivität ist nicht in Ordnung

Meinung Trier Zum Artikel „Besser nicht stören! – Die Brüder im Buswartehäuschen“, erschienen im TV am 19. September:

Ein seltsames Rechtsverständnis offenbart der Pressesprecher der Stadt Trier: „Jeder kann sich im öffentlichen Raum aufhalten, wo und solange er will. Wir leben in einem freien Land.“ Ja, wir leben in einem freien Land. Aber in einem freien Land gibt es innerhalb der Gesellschaft gesetzliche Normen, wonach sich alle Bürger richten müssen, um ein gedeihliches Miteinander zu ermöglichen.