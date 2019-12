Ihre Meinung : Information über umstrittene Rolle

Geschichte

Die Benennung erfolgte also nicht als Anerkennung für die Unterstützung der Nationalsozialisten, sondern in Anerkennung seiner vermeintlichen Verdienste als Heerführer im Ersten Weltkrieg. Das würde zwar aus gutem Grund heute ebenfalls niemanden mehr zu einer Widmung veranlassen, stellt Hindenburg jedoch in eine Reihe mit Persönlichkeiten wie Göben, Moltke oder die Hohenzollern. Menschen also, die man schon allein aus Respekt vor unseren europäischen Nachbarn und Freunden nicht mehr als Paten für Straßennamen heranziehen würde, nach denen aber dennoch Straßen in Trier benannt sind.