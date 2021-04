Ihre Meinung : Trier-Land seit Jahrzehnten benachteiligt

Infrastruktur

Im TV vom 17. April wird erwähnt, dass der Landkreis Trier-Saarburg mit seinen Mietzahlungen die provisorische Halle in Schweich noch bis Ende des Jahrzehnts finanzieren will und sogar eine weitere Sporthalle bauen möchte.

Das Engagement des Kreises ist aller Ehren wert, allerdings wird eine Verbandsgemeinde (VG) seit Jahrzehnten in inakzeptabler Weise benachteiligt: die VG Trier-Land. Der Kreis weigert sich, die lange geforderte weiterführende Schule zu bauen und zu unterhalten, während er in anderen Verbandsgemeinden zum Teil Schulen saniert und weiterführt, welche nicht mehr benötigt werden.

Erhebliche Auswirkungen hat dies auf das Vereinswesen, welches für die Bewahrung der Lebensqualität im ländlichen Raum von wesentlicher Bedeutung ist. Schulsporthallen sind die Grundlage des Vereinssports, und daher greift der Landkreis stark in die Entwicklung und Attraktivität der Verbandsgemeinden ein. Während in Igel schon seit mehr als 20 Jahren die Hallenkapazitäten nicht für den Bedarf ausreichen, baut der Kreis munter in Schweich noch eine weitere Halle.