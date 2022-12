Ihre Meinung : Trier entwickelt sich zur behindertenfeindlichsten Stadt im Land

Behindertengerechte Städte

Neulich musste ich zum Facharzt nach Trier ins Brüderkrankenhaus. Die Begleitung, die ich als Sehbehinderter habe, hatte keine Zeit. So habe ich es alleine gewagt. Habe mir gedacht: Du hast in Trier mit deiner Mobilitätstrainerin geübt, wie du sicher eine Straße überqueren kannst. Ich bin in der Friedrich-Ebert-Allee aus dem Bus ausgestiegen. Bei der ersten Ampel hatte ich schon ein Problem. Es gab keine Vorrichtung für ein akustisches Signal. Ich habe dann auf gut Glück die Bruchhausenstraße und die Nordallee überquert.