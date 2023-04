Leserbrief Ehriker Platt – kein Buch mit sieben Siegeln

Dass das lokal-patriotische Herz des Autors an Ehrik und vor allem „an der Quint“ hängt, ehrt ihn und freut einen Ehriker Ureinwohner wie mich ganz besonders. So ist auch sein Engagement als Organisator des erfolgreichen Ehriker Stadtmauerlaufs am Ehriker Moart seit einigen Jahren sehr lobenswert.