Ihre Meinung : De ganz Corona hat et Corona

Pandemie

Echten Trierern ist das Wort Corona längst bekannt. Nicht als Name eines gefährlichen Virus. Auch meinen sie nicht die heilige Corona, deren Reliquien im Aachener Dom ruhen. Die Trierer haben dieses Wort schon lange in ihrer Mundart – als einen Mengenbegriff! Ich kann mich erinnern, und es klingt heute noch in meinen Ohren: „Da hinnen kommen Schnippchens mit ihrer ganzer Corona! Die spazieren sischer all off den Altenhof!“ Oder, wenn man großen Besuch erwartete und der Kaffeetisch für viele gedeckt wurde und ich wissen wollte: „Warum dann soviel Balawer?“ Meine Mutter hatte mir das mit diesem Wort schnell erklärt: „De Tant kommt doch mit der ganz Corona!“ Das bedeutete: mit ihrer ganzen Familie, das heißt mit Kind und Kegel. Oder: „Geh nuren nitt so nah an datt Roswitha! Bei denen hat de ganz Corona de Schnuppen un den Husten! Da steckst de dich nuren an!“ Momentan könnte man als echter Trierer sagen: De ganz Corona hat et Corona! Hoffentlich erholt sich die ganze Corona schnell wieder! Und: Bleiben Sie alle gesund!