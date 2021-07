Leserbrief : Parteipolitik siegt über Klimapolitik“ und „Wenig motivierend für engagierte Bürger“

Elterntaxis in Trier

Rainer Neubert bringt es auf den Punkt: „Vielleicht war die Chance auf eine erneute politische Niederlage der größten Fraktion im Stadtrat in diesem Fall wichtiger, als eine sachliche Entscheidung.“

Ja, wie so oft in den vergangenen Jahren siegte wieder einmal Parteipolitik über Klimapolitik. Sind sich die Parteien eigentlich darüber im Klaren, dass sie aufgrund des BVG Urteils vom März dieses Jahres, gesetzeswidrig handeln? („Die aus Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 GG folgende Schutzpflicht des Staates umfasst auch die Verpflichtung, Leben und Gesundheit vor den Gefahren des Klimawandels zu schützen. Sie kann eine objektivrechtliche Schutzverpflichtung auch in Bezug auf künftige Generationen begründen.“)