Leserbrief : Wo bleibt der Aufschrei?

Ukraine-Krieg

Zu „Altkanzler bringt Kanzler in die Bredouille“ (TV vom 12. März) und anderen Artikeln zum Putin-Besuch:

Welch merkwürdige Debatten gehen da im Umfeld des brutalen Kriegs in der Ukraine in unserem Land gerade ab. Politiker und Journalisten diskutieren unverblümt über die Liquidierung des russischen Präsidenten – es bräuchte einen Stauffenberg, ist da zu hören, man droht mit Enteignung reicher Russen, die seit Jahrzehnten hier leben.

Ein ehemaliger Bundespräsident mit einem Ehrensold von weit über 200.000 Euro verlangt vom Volk: „Man kann auch mal für die Freiheit frieren.“ Der Herr im feinen Zwirn, bekannt für manch unbedachten Spruch in der Vergangenheit, hat leicht reden. Das ist geschmacklos und zynisch zugleich.

Wo bleibt die Solidarität, wo die Spendenaufrufe für den kleinen Mann hier in Deutschland, der seine Kosten nicht mehr bezahlen kann? Die Aktien der größten Rüstungskonzerne gingen nach Kanzler Scholz‘ Ankündigung, 100 Milliarden Euro zusätzlich in den Militärhaushalt zu stecken, um nahezu 30 Prozent in die Höhe.