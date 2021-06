Blick in die Zukunft : Unser Planet beginnt sich zu wehren

Blick in die Zukunft

Gedanken über die Zukunft

Viele Tausend Jahre, vom Neandertaler bis heute, leben Menschen auf unserem Planeten. Solche 100 Jahre wie die letzten lässt er sich nicht mehr gefallen. Vielleicht ist Corona ein Fingerzeig, dass unser Planet nicht auf die Intensiv-Station will. Ohne Umweg hat die Pandemie den Menschen vermittelt, was möglich ist, wenn sie nicht handeln.

Die Entscheidungsträger in Politik und Industrie ignorieren diesen Hinweis, statt den Menschen notwendige Maßnahmen zu erklären. Unsere Folgegenerationen müssen, sofern sie es noch können, Fehlentscheidungen von heute ausbaden. Die Wissenschaft sagt in Sachen Klima, es sei Fünf nach Zwölf. Die Politik verspricht Verbesserung in 20 bis 30 Jahren. Venedig konnte schon jetzt mit Hilfe der Pandemie die schwimmenden zwölfstöckigen Luftverpester aus der Stadt halten.