Politik : Leyenspielertruppe

Zum Artikel „Von der Leyen unter Druck“ (TV vom 11. Februar) schreiben Peter Oldfield und Axel Barta:

Als die pharmazeutischen Firmen Produktionsschwierigkeiten meldeten, kam bei Ursula von der Leyen Panik auf, und sie wollte schnelle Exportkontrollen für Impfstoff durchsetzen, was die Weltgesundheitsorganisation („Impfnationalismus“) schockierte und Premierminister Johnson die besten Schlagzeilen seit langem bescherte. Manche Beobachter sehen sich bestätigt über die Art und Weise, wie Frau von der Leyen zur Kommissionspräsidentin geworden ist – in einem Kuhhandel zwischen Merkel und Macron gekürt und nach Brüssel entsandt, wo sie bis zu dem Zeitpunkt gar keine Erfahrung vorzuweisen hatte. Die EU-Abgeordneten haben kein Rückgrat gezeigt, was die Gefahr birgt, dass 2024 dasselbe passiert. Bei einer demokratisch verfassten Regierung müsste Frau von der Leyen ihren Hut nehmen, sie würde einer fähigeren Person Platz machen und für mehr Vertrauen bei den 450 Millionen EU-Bürgern sorgen.

Als die Meldung durch die Medien ging, dass Ursula von der Leyen Fehler bei der Impfstoffbeschaffung eingeräumt hatte, dachte ich zunächst, sie hätte tatsächlich verstanden. Wie naiv. Da stand sie nun, in gewohnter Theatralik und diesem Gesichtsausdruck, der uns allen die totale Betroffenheit suggerieren soll und sprach die drei magischen Sätze, nein, sie schlug diese Thesen regelrecht an die Türen des europäischen Parlaments. Wir waren zu spät dran mit der Zulassung. Wir waren zu optimistisch bei der Massenproduktion. Und vielleicht waren wir uns zu sicher, dass das Bestellte auch tatsächlich pünktlich geliefert würde. Eine rhetorische Meisterleistung. Fast hätte man Mitleid mit ihr bekommen. Sie demonstrierte einmal mehr die große Kunst des Weglassens, kombiniert mit der geschickten Schuldzuweisung an andere. Als Köder ein winziges Eingeständnis, nämlich, dass die Zulassung zu spät kam. Aber dafür sind eigentlich auch andere zuständig und verantwortlich. Und Optimismus ist eine gute Eigenschaft, nur dumm eben, dass die Hersteller es nicht hinkriegen. Dass das Bestellte zu spät geliefert wird haben auch wieder die Hersteller verbockt. So, das sollte reichen. Augen nach vorne und die Vergangenheit ruhen lassen.