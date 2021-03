Gesundheit : Lieb Vaterland, sollst laut mal werden ...

Zur Berichterstattung über die Corona-Pandemie schreiben Peter Grasmück, Eberhard Kohl, Hans Fischer, Marian Modemann und Werner Ludgen:

Allmählich beschleicht einen das ungute Gefühl, dass es in Deutschland und auch in der EU unsichtbare, aber umso wirksamere Bremsen gibt, die die Umsetzung so mancher guten Idee unnötig verzögern. Ich unterstelle nicht einmal Absicht. Nachweislich sind Schnelltests, auch von Laien oder selbst durchgeführt, kaum weniger effektiv als professionelle. In anderen Ländern ist die Umsetzung schneller, in Deutschland dauert es. Schnelltests sind Hilfe für Schulen, Familien, die Gastronomie, den Arbeitsplatz und für mehr und mehr und mehr. Und sie könnten den Weg aus der Pandemie beschleunigen. Fragt man nach den Gründen für diese Schneckenhaftigkeit, drängt sich mir der Verdacht auf, dass es neben den politischen Schlafmützigkeiten bürokratische Klötze und Hürden sind, die bremsen. Offensichtlich ist in Deutschland doch nicht „alles bestens geregelt“. In der aktuellen Krisensituation wird das besonders deutlich. In Notzeiten sollte man schneller sein. Und das wäre gewiss auch für „Normalzeiten“ vorteilhaft. Übrigens gibt es diese Lahmarschigkeit nicht nur im Zusammenhang mit den Tests. Siehe Digitalisierung der Schulen und Behörden, die Internetversorgung vieler Orte und Gebiete, die finanzielle Unterstützung von Betrieben, Kleinunternehmern und Kunstschaffenden.

Unglaublich: Andy Scheuer und Logistik: Warum lassen wir uns das gefallen? Dass wir Deutsche – was Politik angeht – ein ziemlich geduldiges Völkchen sind (im Vergleich zu anderen Nationen), erfahren wir zur Zeit wieder in einer extremen Form. Die neu gebildete Taskforce „Testlogistik“ soll von zwei „erfahrenen“ – so die Begründung bei der letzten Ministerkonferenz – Politikern geleitet werden: von Jens Spahn und vom lieben Andy Scheuer aus Bayern! Wie bescheuert muss man sein, um auf eine solche Idee zu kommen und die beiden mit Logistik in Verbindung zu bringen?! Beim Bundesgesundheitsminister fehlt mir schon das Verständnis nach all den nicht gehaltenen Versprechungen, die wir bisher geduldig ertragen haben, aber beim Andy aus Bayern geht mir der Hut hoch! Was muss man in unserem Land noch alles falsch machen, damit man endlich gefeuert wird oder den Mut aufbringt und selbst „Servus“ sagt? Dass katastrophales Versagen auf der ganzen Linie in seinem Amt zu einer Beförderung führt, hat schon etwas sehr Befremdliches! Leider versagt in dieser Angelegenheit auch unsere Kanzlerin, die diese Besetzung nicht unterbindet, anscheinend sogar noch unterstützt.