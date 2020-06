Finanzen : Lizenz zum Gelddrucken

Zum Artikel „Insolvenz, mehr Chance als Risiko?“ (TV vom 11. Mai) schreibt Ruediger Scheiffele:

Der Kernaussage könnte man durchaus zustimmen, würden die eröffneten Verfahren so abgewickelt, wie sie einst vom Gesetzgeber angedacht waren. Seinerzeit wurde die Reformierung des Insolvenzrechts wohl auch vor dem Hintergrund neu gestaltet, dass Verfahren schneller und effizienter abgewickelt werden können. Leider haben die Väter dieser Gesetzesinitiative nicht vorhergesehen, dass ein Teil der in diesen Verfahren tätigen Akteure sich oft nur noch wie im Selbstbedienungsladen verhalten und ihrem Prüfungs- und Überwachungsauftrag viel zu uninspiriert nachkommen. Zwischenzeitlich sind wir ja schon so weit, dass viele der in finanzielle Schwierigkeiten geratenen Unternehmen oder deren Inhaber sowie wachsame und engagierte Verbraucherschützer einige der selbst ernannten Restrukturierungs- und Sanierungsexperten für „Beutelschneider“ halten und kein Vertrauen mehr in sie haben.