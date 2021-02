Politik : Macht. Macht. Macht.

Zur Berichterstattung und zu Leserbriefen über die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz schreiben Wolfgang Rachow und Marcel Schanen:

Gegenfrage, Frau Möhn: Warum sollte man eine Partei wie die SPD, die Grünen oder eine der anderen Parteien wählen? Wenn eine ultralinke Parteivorsitzende Saskia Esken (SPD) den Polizeikräften im Land einen „latenten Rassismus“ vorwirft und damit alle Polizeibeamten unter den Generalverdacht des Rechtsradikalismus stellt, ist dies mehr als nur unerträglich. Konsequenz: keine. Wenn eine Frau Doktor, oh Entschuldigung, eine Frau Ministerin Franziska Giffey (SPD) ihren Doktortitel auf Grund von 27 nachgewiesenen Plagiaten in ihrer Dissertation abgeben muss, hat das andere Minister in der Vergangenheit ihren Posten gekostet. Konsequenz: keine. Im Gegenteil, Frau Giffey kandidiert noch als Spitzenkandidatin der SPD in Berlin bei der kommenden Senatswahl.