Politik und Finanzen : Macht unser Land rank und schlank und fit für die Zukunft!

Zum Artikel „Haushalt: Neuverschuldung steigt deutlich“ (TV vom 23. März) schreibt Hermann Mezger:

Nicht alles, was die Grünen wollen, ist falsch. In den letzten Jahren hat sich – schon ohne die Corona-Pandemie – ein riesiger Finanzbedarf aufgestaut. Zu viel wurde ignoriert, verschlafen, aufgeschoben, kaputtgespart. Insofern haben die Grünen recht, wenn sie Investitionen in einem riesigen Ausmaß fordern. Nur die Art der Finanzierung ist falsch. Es gibt effizientere Wege als die Besteuerung der ohnehin gebeutelten Bevölkerung und die weitere Benachteiligung der Wirtschaft. Sucht man nach Finanzquellen, wird man bei unserer alles überwuchernden Bürokratie und unserer maßlos aufgeblähten Administration schnell fündig. Die Staatsausgaben müssen um zehn Prozent vom Bruttoinlandsprodukt gesenkt werden. Das spült 300 Milliarden Euro jährlich in die Kasse.