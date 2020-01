Katholische Kirche : Männerbündisches Verhalten

Zur Meldung „Missbrauch: Rom bestraft Trierer Bistumspriester“ (TV vom 16. Januar) schreibt Thomas Schnitzler:

Der betreffende Priester, der in zwei Fällen seine sexualisierte Gewalt zugegeben hat, war schon in den achtziger Jahren beschuldigt worden. In einem Partnerland des Bistums Trier war er Leiter eines Kinderheimes und musste nach konkreten Vorwürfen sexualisierter Gewalt das Land verlassen. Er wurde dann in einer Koblenzer Gemeinde eingesetzt, wo er wieder übergriffig wurde. Ob er in der Zeit vor seiner Tätigkeit im Ausland auch schon gewalttätig war, muss geklärt werden.