Zur Berichterstattung über das ­Brexit-Chaos schreibt Helmut Jansen:

Brexit oder Brexshit, das ist hier die Frage. Was haben die Verantwortlichen in Großbritannien eigentlich die ganzen Jahre gemacht? Aussitzen können sie jedenfalls auch nicht. Als Dankeschön für die Untätigkeit wird auch noch eine Verlängerung bis Herbst gewährt – welches Jahr eigentlich? Da nicht nur alle Vorteile weiter in Anspruch genommen werden – besonders in finanzieller Hinsicht –, sondern auch noch 73 Abgeordnete ins EU-Parlament gewählt werden müssen, die angeblich gar keine Befugnisse haben, macht den Aufschub zur Farce. Nach dem Motto: außer Spesen nichts gewesen.

All diese Ungereimtheiten werden zur Steilvorlage für die Brexit-Befürworter – Märchenerzähler, Lügner, Selbstdarsteller – wie dem Polit-Clown Nigel Farage oder dem Zwillingsbruder von Trump, Boris Johnson. Auf jeden Fall wird es Zeit brauchen, den von der Polit-Elite produzierten Müllhaufen wieder abzubauen, zumindest ist er zum jetzigen Zeitpunkt brandgefährlich. Da hilft nur eins, auf jeden Fall wählen zu gehen. Bis dahin Mayday, Mayday ...

Helmut Jansen, Brauneberg