Karikaturen : Mahnerin für eine bessere Welt

Zum Leserbrief von Stefan Mayer (24. August) antwortet Karikaturist Roland Grundheber:

Lieber Herr Mayer, ich bedanke mich, dass Sie mein technisches Verständnis und Wissen in Bezug auf den klimaneutralen Antrieb des Bootes von Greta erweitert haben. Zum anderen freue ich mich natürlich, dass wir, und damit meine ich viele Menschen, nun verstärkt in den Dialog mit unserer Umwelt gehen.

Hier wird ein junger Mensch in den Stand eines Messias oder Heilsbringers erhoben und instrumentalisiert, um eine bestehende Problematik schuldbewusst zu verkaufen. Man kann fast sagen, klimafreundlich zu „Kohle“ gemacht.

Glauben Sie ernsthaft, dass Greta, ohne diese PR-Maschine im Hintergrund, es auf dieses Boot geschafft hätte und dass nur ein Cent der erwirtschafteten Mittel in das Klima fließt?

Sie sehen also, Ihre Betrachtungsweise auf dieses Thema greift für mich zu kurz, und ich finde es schade, dass Sie außer technischen Raffinessen auch noch Gott ins Spiel bringen und anders Denkende als Heuchler bezeichnen.

Dass etwas gegen das Klima und das, was da noch alles auf uns zukommt, getan werden muss, leuchtet wahrscheinlich außer Ihnen auch noch anderen ein. Aber solange wir in zwei verschiedenen Lagern (Gut-Böse , Böse-Gut) unsere Energien in sinnlosen Dialogen verbrennen und uns von Debatte zu Debatte flüchten, ändert sich nichts.