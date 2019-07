Forum : Mal kurz die Welt retten? Hmm.

Die Deutschen und das Klima: gute Vorsätze, immerhin ...

Pssst, schon gehört? Die fetten Jahre sind vorbei. Alle reden neuerdings davon. Die Vordenker, die Meinungsmacher und diejenigen, die sich für die Erziehungsberechtigten der Nation halten. Schluss mit der Völlerei, der Verschwendung. Askese ist angesagt. Nachhaltig leben. Einschränken. Achtsam sein. Die Welt retten. Gut so. Bloß wie?!

Irgendwo habe ich dieser Tage gelesen: Sind wir nicht alle Fridays for Future? Und, denglisch vermurkst: Make Germany Greta again. Na, dann fangen wir mal an. Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) fasst den Stand der Dinge zusammen: