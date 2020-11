Leserbrief : Man sollte wegbleiben!

Pandemie

Zentrale Botschaft: Wir sind „Opfer“! Opfer des Staates, Opfer des Stadtrates, Opfer des Wittlicher Ordnungsamtes. Die Aufzählung ließe sich fortsetzen. Wir aber, die wahren Verteidiger von Recht und Freiheit, werden uns juristisch wehren und siegen, wenn die „Patrioten auf den Sofas den Arsch hochbekommen!“ So Heinz Magatsch, in der Corona-Leugner-Szene als „Schilder-Heinz“ („Masken sind der neue Hitlergruß!“) bekannt, am Sonntag, 24. Oktober, bei der Kundgebung in Wittlich. Magatsch ist zwar ein grottenschlechter Redner, aber trotzdem ein übler Hetzer gegen Flüchtlinge mit eindeutig rassistischen Botschaften. Vor allem agitiert er mit Banalisierungen und schiefen Bezugnahmen zur NS-Geschichte. Er entblödet sich nicht, von drohenden „KZ-Einweisungen“, „Blockwarten“, „Ermächtigungsgesetz“, „Pogrom gegen die Bevölkerung“ etc. als realer Bedrohung für „mutige Menschen“ wie ihn zu faseln. Die „Widerständlerin“ in der Sophie- Scholl-Kutte, die im Dauerton das Sich-Schämen der anderen einfordert, hätte allen Grund, einmal über ihre peinliche und historisch anmaßende Selbstinszenierung nachzudenken.