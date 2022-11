Leserbrief : Jeder sollte seinen Beitrag leisten, die Krise zu überwinden

Energiekrise

Solidarität scheint in den neuen, in den ostdeutschen Bundesländern eine Einbahnstraße zu sein. Wer erinnert sich nicht daran, wie Ostdeutschland zur Zeit der Wende aussah? Ostdeutschland war heruntergewirtschaftet, und es bedurfte enormer Mittel, die gesamte Infrastruktur und die Wohnverhältnisse zu sanieren. Wo die Mittel dafür herkamen, fragt sich dort scheinbar niemand. In Ostdeutschland kann man froh sein, dass es hier nicht auch zu gewalttätigen Demonstrationen gegen den Aufbau Ost kam. Schließlich waren es vom westdeutschen Steuerzahler aufgebrachte Mittel, die man auch hier dringend benötigte. Obwohl Ostdeutschland keine Beiträge in das westdeutsche Rentensystem eingezahlt hatte, wollten alle ostdeutschen Rentner von den Einlagen der hiesigen Rentner etwas abhaben. Im Deutschlandfunk hörte ich eine Reportage zur Unzufriedenheit der Ostdeutschen. Hauptbeweggrund der Demonstrationen dort sei, so hieß es dort, uns geht es schlecht, was gehen uns die anderen an, die Regierung müsse weg, die Sanktionen gegen Russland müssten weg, damit wieder Gas und Öl fließen.