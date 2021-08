Leserbrief : Erfolgreiche Desinformation

Corona

Zu „Hip Hop, Piano und Politik: So war’s bei der Antilopen Gang vor der Arena Trier“ (TV, 31. Juli) und ein Konzert von Nena in Berlin, das abgebrochen wurde, weil die Sängerin die Konzertbesucher ermunterte, Corona-Auflagen zu ignorieren.

Warum gibt es so viele Menschen, die nur sehen, was sie glauben, und nicht glauben, was sie sehen. Nena stellte bei einem Konzert die Corona-Regeln in Abrede und überließ es ihren Fans, sich an diese zu halten. Die Fans ignorierten daraufhin unter Beifall Maskenpflicht und Abstand mit der Folge, dass die Veranstaltung zum Ärger der Fans abgebrochen wurde.